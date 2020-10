Covid: positivi pallanuoto, rinviato l'inizio Serie A1 (Di venerdì 2 ottobre 2020) ROMA, 02 OTT - Il Covid ferma la pallanuoto, rinviato il via della Serie A1 in programma nel week end. "Considerata l'applicazione delle disposizioni governative in materia di contenimento e gestione ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 2 ottobre 2020) ROMA, 02 OTT - Ilferma lail via dellaA1 in programma nel week end. "Considerata l'applicazione delle disposizioni governative in materia di contenimento e gestione ...

sscnapoli : Al termine dell’elaboraIone dei tamponi fatti ieri, sono risultati positivi al Covid-19 il calciatore Piotr Zielins… - AAlciato : D’ora in avanti in serie A verrà applicata la norma Uefa: si gioca con almeno 13 calciatori sani (12+1 portiere). I… - emenietti : allora, daccapo. si è positivi al coronavirus, non alla covid-19. si può essere positivi al coronavirus e non m… - andvaccaro : RT @sruotolo1: #Covid_19 #campionatoserieA non è detto che lo spettacolo debba continuare. I positivi nel #genoa sono ormai 19. Ai primi ta… - andiamoviaora : @GoodbyePopulism @generacomplotti I casi positivi non indicano la morte. Morte col Covid o di Covid non so se riesc… -