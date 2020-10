Coronavirus, nel weekend riapre Chalet Ciro a Mergellina (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Domani, sabato 3 ottobre, riapre Chalet Ciro di Via Caracciolo a Mergellina. Dopo la sospensione temporanea dell’attività decisa dall’azienda al fine di prevenire, contrastare e contenere il diffondersi del Covid-19 il locale torna operativo nel weekend. Ieri invece ha aperto il punto vendita presso la Stazione di Piazza Garibaldi a Napoli, nel rispetto delle misure di sicurezza, raggiungibile anche tramite l’app di Uber. Dopo la notizia della chiusura erano circolate sui social vari rumors sul riscontro di alcuni dipendenti positivi. Attraverso la pagina Facebook l’azienda ha spiegato: “Dopo aver sottoposto l’intero personale ad uno screening completo, a mezzo tampone molecolare; sono stati accertati ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Domani, sabato 3 ottobre,di Via Caracciolo a. Dopo la sospensione temporanea dell’attività decisa dall’azienda al fine di prevenire, contrastare e contenere il diffondersi del Covid-19 il locale torna operativo nel. Ieri invece ha aperto il punto vendita presso la Stazione di Piazza Garibaldi a Napoli, nel rispetto delle misure di sicurezza, raggiungibile anche tramite l’app di Uber. Dopo la notizia della chiusura erano circolate sui social vari rumors sul riscontro di alcuni dipendenti positivi. Attraverso la pagina Facebook l’azienda ha spiegato: “Dopo aver sottoposto l’intero personale ad uno screening completo, a mezzo tampone molecolare; sono stati accertati ...

