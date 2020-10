Catania, la piazza leghista difende Salvini tra bandiere e gadget. Lui: “Pressione su magistrati? Liberi di parlare o va chiesto il permesso?” (Di venerdì 2 ottobre 2020) La grande folla per difendere Matteo Salvini almeno per il momento non c’è stata. Alcune centinaia di persone, in un porto blindato, hanno accolto il leader del Carroccio, nonostante il richiamo in città per tutti i più alti rappresentati della Lega. Domani, nel giorno dell’udienza preliminare per il caso della nave Gregoretti, in campo scenderanno anche Fratelli d’Italia e Forza Italia con Giorgia Meloni e Antonio Tajani. “Se Il Pd e i centri sociali vogliono fare casino mi dispiace”, dice Salvini a chi gli chiede conto dell’eccessivo dispiegamento di forze dell’ordine. “Perché proprio Catania? Siamo Liberi di parlare di cultura a Catania o dobbiamo chiedere il permesso?”, continua. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) La grande folla perre Matteoalmeno per il momento non c’è stata. Alcune centinaia di persone, in un porto blindato, hanno accolto il leader del Carroccio, nonostante il richiamo in città per tutti i più alti rappresentati della Lega. Domani, nel giorno dell’udienza preliminare per il caso della nave Gregoretti, in campo scenderanno anche Fratelli d’Italia e Forza Italia con Giorgia Meloni e Antonio Tajani. “Se Il Pd e i centri sociali vogliono fare casino mi dispiace”, dicea chi gli chiede conto dell’eccessivo dispiegamento di forze dell’ordine. “Perché proprio? Siamodidi cultura ao dobbiamo chiedere il permesso?”, continua. ...

