Campania, dietrofront di De Luca: via libera alle cerimonie (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSi è svolto, nel pomeriggio, l'incontro tra il Presidente Vincenzo De Luca, l'Unità di Crisi e le organizzazioni di categoria, tra cui Confcommercio e Federalberghi Campania, per discutere del blocco ad eventi e cerimonie con più di 20 persone, stabilito dall'Ordinanza n.75. Il Governatore ha accolto le argomentazioni delle Associazioni, le quali hanno illustrato gli effetti devastanti di tale disposizione sulle filiere della ristorazione, della ricettività e del commercio, annunciando che tale divieto verrà rimosso, contestualmente ad un rafforzamento delle prescrizioni di sicurezza per lo svolgimento delle cerimonie, come l'obbligo di comunicare preventivamente all'Unità di Crisi la data degli ...

