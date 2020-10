Buon compleanno Ibrahimovic, Carmen Russo, Maurizio Lupi… (Di sabato 3 ottobre 2020) Buon compleanno Ibrahimovic, Carmen Russo, Maurizio Lupi… …Abdon Pamich, Chubby Checker, Francesco Guidolin, Andrea de Adamich, Ruggero Raimondi, Jozéf Klose, Franco Baldini, Vittorio Colao, Elisabetta Ferracini, Gianluca Vacca, Giulia Salvi, Stefano de Martino, Raffaele di Gennaro, Marco Vistalli, Valeria Battisodo… Oggi 3 ottobre festeggiano il compleanno: Abdon Pamich, ex atleta; Chubby Checker, cantautore; Andrea de Adamich, ex pilota automobilistico; Ruggero Raimondi, basso-baritono; Giuliano Castoldi, ex calciatore, allenatore; Stefano Rulli, sceneggiatore, regista; Francesco Guidolin, ex calciatore, allenatore; Maurizio Lupi, politico; Carmen Russo, ballerina, attrice; Franco Baldini, ... Leggi su romadailynews (Di sabato 3 ottobre 2020)Lupi… …Abdon Pamich, Chubby Checker, Francesco Guidolin, Andrea de Adamich, Ruggero Raimondi, Jozéf Klose, Franco Baldini, Vittorio Colao, Elisabetta Ferracini, Gianluca Vacca, Giulia Salvi, Stefano de Martino, Raffaele di Gennaro, Marco Vistalli, Valeria Battisodo… Oggi 3 ottobre festeggiano il: Abdon Pamich, ex atleta; Chubby Checker, cantautore; Andrea de Adamich, ex pilota automobilistico; Ruggero Raimondi, basso-baritono; Giuliano Castoldi, ex calciatore, allenatore; Stefano Rulli, sceneggiatore, regista; Francesco Guidolin, ex calciatore, allenatore;Lupi, politico;, ballerina, attrice; Franco Baldini, ...

acmilan : Living proof that age is just a number, @Ibra_official: 3?9? ?? La prova vivente che l'età è solo un numero, buon… - OfficialASRoma : ?? Buon compleanno anche a Mirko Vucinic! ???? #ASRoma - espressonline : L'Espresso, 65 anni dalla parte del Paese migliore. Buon compleanno al nostro giornale! #2ottobre - italianpride921 : RT @acmilan: Living proof that age is just a number, @Ibra_official: 3?9? ?? La prova vivente che l'età è solo un numero, buon compleanno… - Lino_bawse : RT @acmilan: Living proof that age is just a number, @Ibra_official: 3?9? ?? La prova vivente che l'età è solo un numero, buon compleanno… -

Ultime Notizie dalla rete : Buon compleanno Buon compleanno Instagram: 10 anni di storie per immagini La Repubblica Raffaele La Capria «A 98 anni amo giocare con i nipoti. I miei insegnamenti: letture e tuffi»

«La buona educazione». Nel suo nuovo libro pubblicato con Mondadori ... ora tocca a loro preservare noi». Ieri ha festeggiato il compleanno a «Positano Mare Sole e Cultura» con una serata che ha ...

Buon compleanno Peanuts! 70 anni di avventure (e felicità)

Era il 2 ottobre 1950, 70 anni fa, quando apparve la prima striscia di Charles Schulz. Nacquero così i mitici Peanuts e le avventure di Snoopy, Charlie Brown, Linus e Lucy. Da allora Schulz disegnò in ...

«La buona educazione». Nel suo nuovo libro pubblicato con Mondadori ... ora tocca a loro preservare noi». Ieri ha festeggiato il compleanno a «Positano Mare Sole e Cultura» con una serata che ha ...Era il 2 ottobre 1950, 70 anni fa, quando apparve la prima striscia di Charles Schulz. Nacquero così i mitici Peanuts e le avventure di Snoopy, Charlie Brown, Linus e Lucy. Da allora Schulz disegnò in ...