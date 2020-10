Brawlhalla | Mako the Shark è la nuova leggenda

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Finalmente è uscita ladiè la figlia di Poseidone, pronta a combattere con il suo spadone Ubisoft annuncia chethe, un’agguerrita e tempestosa femmina di squalo, è ora disponibile come cinquantunesimae seconda a combattere con uno spadone in. Questa è la sua storia: Nella Grande guerra di Atlantide, gli dèi hanno combattuto per il controllo della fantastica città. Quando Zeus ha colpito Poseidone con un fulmine, la giovane figlia di Poseidone,, ha lanciato un furioso attacco contro Atlantide, così terribile che gli stregoni della città scelsero di affondarla pur di sfuggire alla sua ira, lasciando ...