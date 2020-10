Archie Lyndhurst | l’attore è morto a 19 anni

Leggi su tpi

(Di venerdì 2 ottobre 2020), l’attore èa 19La televisione per ragazzi dice addio ad un altro giovane talento., star della CBBC (la rete della BBC dedicata ai più piccoli) e figlio dell’attore Nicholas, èa 19. Il ragazzo èa causa di una malattia che l’ha portato via in poco tempo. Sarà sempre ricordato per il suo ruolo più famoso, quello di Ollie Coulton nella serie tv “So Awkward”. La direttrice Cherlyn Taylor di BBC ha voluto ricordarlo con un messaggio: “Noi tutti della BBC Children siamo devastati. Era un ragazzo così talentuoso”....