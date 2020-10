Yakuza: Like a Dragon prima su Xbox Series X e poi su PS5? Microsoft avrebbe finanziato il marketing di Sega (Di giovedì 1 ottobre 2020) Imran Khan, ex editor di Game Informer, ha discusso di Microsoft, che apparentemente sta ottenendo l'esclusività a tempo per Yakuza: Like a Dragon su Xbox Series X, durante lo show Kinda Funny Games Daily. Secondo Imran, Microsoft avrebbe finanziato il marketing di Sega in cambio di qualche mese in più di esclusività del gioco sulla piattaforma next-gen. Il titolo arriverà il 10 novembre su tutte le console eccetto PlayStation 5: sulla console di Sony Yakuza: Like a Dragon arriverà il 2 marzo 2021, con un ritardo di 4 mesi.Al momento non c'è alcuna conferma che sia stato stipulato alcun tipo di accordo di ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 1 ottobre 2020) Imran Khan, ex editor di Game Informer, ha discusso di, che apparentemente sta ottenendo l'esclusività a tempo persuX, durante lo show Kinda Funny Games Daily. Secondo Imran,ildiin cambio di qualche mese in più di esclusività del gioco sulla piattaforma next-gen. Il titolo arriverà il 10 novembre su tutte le console eccetto PlayStation 5: sulla console di Sonyarriverà il 2 marzo 2021, con un ritardo di 4 mesi.Al momento non c'è alcuna conferma che sia stato stipulato alcun tipo di accordo di ...

Eurogamer_it : Ecco perché #YakuzaLikeaDragon arriverà prima su #XboxSeriesX e poi su #PS5. - zazoomblog : Yakuza: Like A Dragon per Xbox Series X girerà in 4K e 60 FPS - #Yakuza: #Dragon #Series #girerà - infoitscienza : Yakuza: Like a Dragon in versione PlayStation 5 uscirà più avanti - IvoPres23 : RT @PlayStationBit: La buona notizia è che #YakuzaLikeaDragon sarà aggiornabile gratuitamente da #PS4 a #PS5. I salvataggi, però, non saran… - PlayStationBit : La buona notizia è che #YakuzaLikeaDragon sarà aggiornabile gratuitamente da #PS4 a #PS5. I salvataggi, però, non s… -