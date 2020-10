VIDEO | I pediatri chiariscono: “Il tampone non è rischioso per i bambini” (Di giovedì 1 ottobre 2020) ROMA – “Se il tampone naso-faringeo è fatto bene non ci sono rischi né per i bambini né per gli adulti“. Paola Marchisio, presidente della sezione Lombardia della Società italiana di pediatria (Sip), fa chiarezza sul tema: “Fare bene quest’esame nei bambini vuol dire rispettare alcune regole-spiega la pediatra- il tampone deve essere eseguito da personale adeguatamente addestrato, si deve utilizzare lo strumento adatto e il bambino deve essere tenuto fermo, non costretto, ma fermo per evitare che muova la testa”. Leggi su dire (Di giovedì 1 ottobre 2020) ROMA – “Se il tampone naso-faringeo è fatto bene non ci sono rischi né per i bambini né per gli adulti“. Paola Marchisio, presidente della sezione Lombardia della Società italiana di pediatria (Sip), fa chiarezza sul tema: “Fare bene quest’esame nei bambini vuol dire rispettare alcune regole-spiega la pediatra- il tampone deve essere eseguito da personale adeguatamente addestrato, si deve utilizzare lo strumento adatto e il bambino deve essere tenuto fermo, non costretto, ma fermo per evitare che muova la testa”.

TgrRaiFVG : La campagna contro l'influenza parte in salita. Molti pediatri non vaccineranno i loro assistiti; più lavoro per i… - m_baldini82 : RT @flayawa: ??Informazione di servizio I tamponi sui bambini pare non siano tanto sicuri... Anche in questo caso la SALUTE dei BAMBINI vi… - flayawa : RT @flayawa: ??Informazione di servizio I tamponi sui bambini pare non siano tanto sicuri... Anche in questo caso la SALUTE dei BAMBINI vi… - avvmacellaro : RT @flayawa: ??Informazione di servizio I tamponi sui bambini pare non siano tanto sicuri... Anche in questo caso la SALUTE dei BAMBINI vi… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO pediatri VIDEO | Medico a scuola, pediatri rivendicano il loro ruolo - DIRE.it Dire Si apre la campagna vaccinale ma il vaccino ancora non c'è

I medici di base non riescono a formalizzare la richiesta. Quest'anno servirà il 30-40% di dosi in più. Priorità agli over 65 e soggetti a rischio. Per i pediatri bisognerà aspettare metà mese. L'ASre ...

I Pagliacci donano totem sanificatore dell’aria a Pediatria, e non solo

I Pagliacci donano totem sanificatore dell'aria a Pediatria, e non solo In attesa di far recapitare entro la giornata del primo ottobre ...

I medici di base non riescono a formalizzare la richiesta. Quest'anno servirà il 30-40% di dosi in più. Priorità agli over 65 e soggetti a rischio. Per i pediatri bisognerà aspettare metà mese. L'ASre ...I Pagliacci donano totem sanificatore dell'aria a Pediatria, e non solo In attesa di far recapitare entro la giornata del primo ottobre ...