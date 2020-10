Screening Personale Scolastico, De Luca: Conclusi test su 130 Mila Insegnanti (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha convocato un incontro con tutti i direttori generali dell’Asl, delle Aziende Ospedaliere e con i componenti dell’Unità di Crisi. La Regione, nell’ambito del piano “Scuola Sicura”, ha completato lo Screening sul Personale Scolastico, in tutto 130 Mila lavoratori. Si pensa ora ad uno Screening a tappeto anche … Leggi su youreduaction (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il governatore della Campania, Vincenzo De, ha convocato un incontro con tutti i direttori generali dell’Asl, delle Aziende Ospedaliere e con i componenti dell’Unità di Crisi. La Regione, nell’ambito del piano “Scuola Sicura”, ha completato losul, in tutto 130lavoratori. Si pensa ora ad unoa tappeto anche …

