Sampdoria: per la difesa si pensa a Fazio, contatti con la Roma (Di giovedì 1 ottobre 2020) La Sampdoria non rallenta sul mercato: ancora vivo l’interesse per Federico Fazio che non rientra nei piani della Roma La Sampdoria lavora per chiudere un acquisto in difesa e secondo Sportitalia il nome valutato è quello di Federico Fazio. L’argentino è in uscita dalla Roma dato che non rientra nei piani tecnici dei giallorossi e per questo motivo i blucerchiati stanno pensando a lui per puntellare un reparto che nelle prima uscite stagionali è sembrato ampiamente in difficoltà. La trattativa potrebbe entrare nel vivo nelle prossime ore. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Lanon rallenta sul mercato: ancora vivo l’interesse per Federicoche non rientra nei piani dellaLalavora per chiudere un acquisto ine secondo Sportitalia il nome valutato è quello di Federico. L’argentino è in uscita dalladato che non rientra nei piani tecnici dei giallorossi e per questo motivo i blucerchiati stannondo a lui per puntellare un reparto che nelle prima uscite stagionali è sembrato ampiamente in difficoltà. La trattativa potrebbe entrare nel vivo nelle prossime ore. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Sampdoria, passi in avanti per #AdrienSilva - DiMarzio : #Calciomercato | #Sampdoria, è fatta per #AdrienSilva del #Leicester - DiMarzio : #Calciomercato | La #Sampdoria chiude per #Candreva Le cifre dell'affare con l'#Inter - BombeDiVlad : ?? #Sampdoria - #AdrienSilva: ci siamo ?? Prevista anche una cessione: i dettagli #LeBombeDiVlad #LBDV… - Maximo7514 : RT @NoielaRoma: ??Mercato Bruno #Peres è stato proposto al Cagliari. #Fazio è stato richiesto dalla Sampdoria. Per Borja #Mayoral si atte… -