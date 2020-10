PSG, Florenzi: “Tuchel contento del mio arrivo, Verratti un riferimento per me” (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Ho parlato con Tuchel subito dopo aver firmato il mio contratto. Prima di venire avevo già parlato con Leonardo che mi aveva spiegato cosa si aspettava da me la squadra. Con Tuchel, siamo entrambi contenti del mio arrivo a Parigi“. Queste le parole di Alessandro Florenzi, centrocampista del Paris Saint-Germain in prestito dalla Roma, alla vigilia della sfida di Ligue 1 contro l’Angers. “La Ligue 1 è un campionato più fisico della Serie A. Ma siamo una squadra meno francese delle altre, con tante qualità davanti. Sono sicuro che con i nostri grandi giocatori potremo imporre il nostro gioco” ha spiegato Florenzi, come riportato dall’Equipe. “È ovvio che per me oggi Marco Verratti è un riferimento, ci conosciamo ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Ho parlato con Tuchel subito dopo aver firmato il mio contratto. Prima di venire avevo già parlato con Leonardo che mi aveva spiegato cosa si aspettava da me la squadra. Con Tuchel, siamo entrambi contenti del mioa Parigi“. Queste le parole di Alessandro, centrocampista del Paris Saint-Germain in prestito dalla Roma, alla vigilia della sfida di Ligue 1 contro l’Angers. “La Ligue 1 è un campionato più fisico della Serie A. Ma siamo una squadra meno francese delle altre, con tante qualità davanti. Sono sicuro che con i nostri grandi giocatori potremo imporre il nostro gioco” ha spiegato, come riportato dall’Equipe. “È ovvio che per me oggi Marcoè un, ci conosciamo ...

