Morto il terzo figlio di John Legend e Chrissy Teigen

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Grave lutto perildella coppia. La donna era stata ricoverata per un’emorragia, il piccolo è nato senza vita. “Un dolore mai provato prima”: con queste paroleparlano della tragedia che hanno vissuto, ossia la scomparsa del loro, natoStando alle notizie che sono venute alla luce negli ultimi mesi, la moglie del cantante avrebbe avuto problemi durante la gravidanza e nella giornata di domenica era stata ricoverata per una emorragia. Immediato l’intervento dei medici che ...

Ultime Notizie dalla rete : Morto terzo

Tuscia Web

Tali sanzioni arrivano in occasione del terzo anniversario del massacro di Armanaz. Qui le forze siriane e russe sferrarono un brutale attacco contro i civili. Almeno 34 persone sono morte, comprese ...Due persone sono morte e una terza è rimasta ferita in un incidente avvenuto nella notte di giovedì 1 ottobre sulla A26 a causa della presenza di due cinghiali in autostrada. Lo schianto è avvenuto ...Grande dolore per Chrissy Teigen e John Legend dopo aver perso il loro bambino a causa di un aborto spontaneo. La modella era finita in ospedale due giorni fa per un'emorragia interna. Chrissy Teigen ...