Monopoli | ragazzo in overdose | tre arrestati e otto indagati Polizia

Di seguito un comunicato diffuso dalla Polizia: Indagando su chi aveva ceduto le dosi di eroina a un ragazzo di Monopoli (Bari), poi andato in overdose, i poliziotti hanno arrestato tre persone e ne hanno indagate otto. L'attività d'indagine è stata svolta seguendo alcuni tossicodipendenti che spacciavano eroina, cocaina e cannabinoidi in una cittadina dove non esiste una vera e propria "piazza di spaccio" e la droga viene procurata in località diverse. L'operazione è stata denominata "bad stone" proprio per la pessima qualità della sostanza stupefacente, che stava per risultare letale al giovane, simile all'eroina ma tagliata con residui di cocaina. Sono 8 gli indagati, che ora dovranno rispondere anche ...

L’operazione della Polizia del Commissariato di Monopoli è stata denominata “Bad stone” per la pessima qualità della droga che veniva venduta, ed è partita a gennaio scorso dopo il caso di overdose di ...

Un giovane salvato dai medici dopo essere finito in coma per una dose letale di eroina. È partita da qui l’indagine che ha portato all’arresto, tra Monopoli e Venezia, di tre pregiudicati per spaccio ...

Un giovane salvato dai medici dopo essere finito in coma per una dose letale di eroina. È partita da qui l'indagine che ha portato all'arresto, tra Monopoli e Venezia, di tre pregiudicati per spaccio