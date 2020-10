John Legend: la moglie ha perso il bambino che aspettava (Di giovedì 1 ottobre 2020) Sui social John Legend e Chrissy Teigen hanno fatto sapere che il bambino (terzogenito della coppia) avrebbe dovuto chiamarsi Jack La gravidanza era stata annunciata “in sordina” ad Agosto, nel videoclip di John Legend legato al videoclip di “Wild” dove lei mostrava delle prime rotondità sospette. Ora, dal proprio profilo Instagram, la notizia che non avrebbe mai voluto dare e ricevere: Chrissy Teigen ha perso il bambino che aspettava dalla voce di All of Me (il terzo, dopo Luna Simone e Miles Theodore). La modella trentaquattrenne, due giorni fa era stata ricoverata al Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles a causa di un’emorragia: la situazione sembrava essersi stabilizzata, ma poi il piccolo Jack (così ... Leggi su zon (Di giovedì 1 ottobre 2020) Sui sociale Chrissy Teigen hanno fatto sapere che il(terzogenito della coppia) avrebbe dovuto chiamarsi Jack La gravidanza era stata annunciata “in sordina” ad Agosto, nel videoclip dilegato al videoclip di “Wild” dove lei mostrava delle prime rotondità sospette. Ora, dal proprio profilo Instagram, la notizia che non avrebbe mai voluto dare e ricevere: Chrissy Teigen hailchedalla voce di All of Me (il terzo, dopo Luna Simone e Miles Theodore). La modella trentaquattrenne, due giorni fa era stata ricoverata al Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles a causa di un’emorragia: la situazione sembrava essersi stabilizzata, ma poi il piccolo Jack (così ...

