Genoa, squadra di nuovo in campo: in sei al primo allenamento (Di giovedì 1 ottobre 2020) Prove di lenta ripartenza e ritorno alla normalità in casa Genoa. I rossoblu hanno infatti organizzato oggi la prima seduta di allenamento dopo l'esplosione del focolaio Covid in seno alla squadra. Come da indicazioni delle autorità sanitarie, soltanto sei giocatori si sono presentati al Signorini per allenarsi agli ordini del tecnico Maran: si tratta ovviamente di calciatori risultati negativi anche all'ultima tornata di tamponi, che oggi ha evidenziato la positività di Mattia Destro.

