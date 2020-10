Eutanasia, Cappato: «Il ricorso del pm? Colpa del vuoto normativo. È ora che il parlamento intervenga» – L’intervista (Di giovedì 1 ottobre 2020) «Questo ricorso contro la nostra assoluzione aggrava il quadro di incertezza giuridica attorno al tema del suicidio assistito. Per i malati irreversibili che vogliono essere aiutati a morire si apre uno spazio di grande incertezza e ambiguità sui modi e tempi con i quali potrebbero eventualmente beneficiare di questo diritto. Questo oggi è il problema». Marco Cappato commenta così la decisione della procura di Massa di ricorrere in Appello contro l’assoluzione sua e di Mina Welby nell’ambito del caso di Davide Trentini, un uomo di 53 anni che entrambi hanno aiutato a morire in una clinica in Svizzera nel 2017. Così aveva deciso Trentini, perché malato di sclerosi multipla dal 1993 e in condizioni che gli procuravano troppa sofferenza. Una decisione che la Corte d’assise aveva ritenuto ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 ottobre 2020) «Questocontro la nostra assoluzione aggrava il quadro di incertezza giuridica attorno al tema del suicidio assistito. Per i malati irreversibili che vogliono essere aiutati a morire si apre uno spazio di grande incertezza e ambiguità sui modi e tempi con i quali potrebbero eventualmente beneficiare di questo diritto. Questo oggi è il problema». Marcocommenta così la decisione della procura di Massa di ricorrere in Appello contro l’assoluzione sua e di Mina Welby nell’ambito del caso di Davide Trentini, un uomo di 53 anni che entrambi hanno aiutato a morire in una clinica in Svizzera nel 2017. Così aveva deciso Trentini, perché malato di sclerosi multipla dal 1993 e in condizioni che gli procuravano troppa sofferenza. Una decisione che la Corte d’assise aveva ritenuto ...

