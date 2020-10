Elezioni Usa | sondaggio | in testa Biden di 8 punti

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Per il sito specializzato RealClearPolitics, che calcola la media dei principali sondaggi,a poco piu' di un mese dal voto risale con un vantaggio di 6,6sul presidente in carica

Manca un mese alle elezioni politiche Usa e i fari sono accesi sulla sfida tra il presidente uscente, Donald Trump, e il candidato democratico, Joe Biden. Il primo confronto si è risolto in circo tra ...Stephan Bancel, amministratore delegato di Moderna Therapeutics, una delle grandi aziende farmaceutiche in prima fila nello sviluppo di ...In teoria, il dibattito aveva sei temi in agenda: la storia dei due candidati, Corte Suprema, Covid, economia, razza e violenza nelle città, integrità delle elezioni. Il moderatore Chris Wallace ...