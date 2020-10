Crolla il titolo in Borsa, Atlantia presenta un esposto alla Consob contro il Governo (Di giovedì 1 ottobre 2020) esposto alla Consob di Atlantia contro il Governo dopo il crollo in Borsa. ROMA – esposto presentato dalla Consob da parte di Atlantia contro il Governo dopo il crollo in Borsa. La controllata dei Benetton ha chiesto alla Commissione di valutare le dichiarazioni rilasciate dai ministri Patuanelli e De Micheli che hanno portato alla sospensione del titolo per eccesso di ribasso. “Questo esposto – si legge in un comunicato riportato da La Repubblica – si rende necessario per tutelare gli interessi degli oltre 37mila azionisti ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 1 ottobre 2020)diildopo il crollo in. ROMA –to dda parte diildopo il crollo in. Lallata dei Benetton ha chiestoCommissione di valutare le dichiarazioni rilasciate dai ministri Patuanelli e De Micheli che hanno portatosospensione delper eccesso di ribasso. “Questo– si legge in un comunicato riportato da La Repubblica – si rende necessario per tutelare gli interessi degli oltre 37mila azionisti ...

