Covid-19, il premier Conte a Caserta annuncia l'arrivo di nuovi banchi ed arredi per le scuole. Il Parlamento si esprimerà sul prolungamento dello Stato d'emergenza La pandemia da Covid-19 non… Questo articolo Covid-19, premier Conte pronto a prolungare Stato d'emergenza è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

nonostante la delicata situazione da Covid-19. Giuseppe Conte (Getty Images) All’interno dell’istituto scolastico, invece, tutto è filato liscio per il premier ed il ministro, con Conte che ha ammesso ...

Proroga stato di emergenza, cosa succede a scuola

Il governo chiederà alle Camere una proroga dello stato di emergenza di tre mesi e mezzo, per estenderlo fino al 31 gennaio. Questo cosa vuol dire per il mondo della scuola? Attualmente gli istituti s ...

