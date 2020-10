Coronavirus | 1 851 nuovi positivi e 19 decessi nelle ultime 24 ore

(Di giovedì 1 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Sono 1.851 icasi diregistrati in Italia24 ore, e 19 iche portano il totale delle vittime in Italia a 35.894.24 ore sono stati eseguiti 105.564 tamponi, per un totale di 11.333.922 da inizio emergenza. E’ quanto riporta il bollettino del Ministero della Salute e della Protezione Civile di oggi. Il totale dei dimessi/guariti è di 227.704 (+1.198), mentre gli attualisono 51.263 (+633). Ad oggi sono 3.047 i ricoverati con sintomi, di questi 280 si trovano in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 47.936 persone. La regione dove è stato registrato il maggior numero dicasi,...

In Sardegna, con i primi positivi al Covid-19 in paese (4 in pochi giorni) e diversi in attesa di tampone, anche il Comune di Orotelli, nel Nuorese, corre ai ripari per prevenire il dilagare ...Con il 5,4% di positivi su casi testati, la Campania si colloca seconda in Italia per numero di contagiati in rapporto al numero di tamponi effettuati, preceduta solo dalla Liguria (6,4%) rispetto ad ...