Cartabellotta a TPI | “Centro e Sud possono diventare come la Lombardia se si prende questo momento alla leggera”

Leggi su tpi

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Ora è davvero ufficiale: la seconda ondata di Coronavirus è arrivata anche in Italia. I dati del 1 ottobre indicano più di 2.500 contagi, più di 3.000 ricoveri, focolai diffusi in tutto il territorio nazionale, ma anche record di tamponi e un numero di decessi che continua a non crescere al crescere dei casi. Ne abbiamo parlato con Nino– medico e presidente della Fondazione GIMBE – che ha ricordato“dobbiamo mantenere alta l’attenzione per la seconda ondata di Coronavirus, senza però farcire dal panico”.dobbiamo leggere il record di casi di oggi? “Dei dati giornalieri ci siamo sempre fidati poco, perché sono suscettibili di fluttuazioni date dai tamponi e anche da valori casuali”.Cosa bisogna ...