Calciomercato Juventus, Douglas Costa di traverso: no allo United (Di giovedì 1 ottobre 2020) La Juventus avrebbe individuato in Douglas Costa il giocatore sacrificabile al fine di incassare un buon tesoretto da reinvestire in chiave Calciomercato. L’esterno brasiliano sarebbe finito sulla lista dei partenti stilata da Fabio Paratici, ma al momento non sarebbe emersa alcuna pretendente che avrebbe deciso di puntare fortemente sul classe 1990. Il nodo sarebbe sempre lo stesso: l’elevato ingaggio percepito in commisurato ai problemi muscolari che lo rendono un giocatore fisicamente precario. Negli ultimi giorni su Douglas Costa sarebbero piombate Manchester United e Wolverhapton, due tra le squadre che avrebbero manifestato il maggior interessamento. Ma attenzione ai possibili sviluppi sull’asse Torino-Barcellona, con un possibile scambio tra ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Laavrebbe individuato inil giocatore sacrificabile al fine di incassare un buon tesoretto da reinvestire in chiave. L’esterno brasiliano sarebbe finito sulla lista dei partenti stilata da Fabio Paratici, ma al momento non sarebbe emersa alcuna pretendente che avrebbe deciso di puntare fortemente sul classe 1990. Il nodo sarebbe sempre lo stesso: l’elevato ingaggio percepito in commisurato ai problemi muscolari che lo rendono un giocatore fisicamente precario. Negli ultimi giorni susarebbero piombate Manchestere Wolverhapton, due tra le squadre che avrebbero manifestato il maggior interessamento. Ma attenzione ai possibili sviluppi sull’asse Torino-Barcellona, con un possibile scambio tra ...

