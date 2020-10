Barbara D’Urso nei guai, il fuori onda a Live la incastra: il retroscena (Di giovedì 1 ottobre 2020) Barbara D’Urso nei guai, questa volta la conduttrice la combina davvero grossa e riceve le critiche da parte del Tg satirico con tanto di prove schiaccianti. Barbara D’Urso (foto web)Torniamo indietro alla puntata di ieri di Striscia la Notizia, il tg satirico che va in onda tutti i giorni su Canale Cinque nella fascia preserale e che questa volta tramite le voci di Ficarra e Picone, ha incastrato la conduttrice di punta di Mediaset. Ebbene si, stiamo parlando proprio della timoniera di Pomeriggio Cinque e Live- non è la D’Urso, il tg ha infatti beccato la donna in un fuori onda del suo programma e quello che le telecamere hanno ripreso ha dell’incredibile. Dopo la sua intervista con Gina Lollobrigida, ... Leggi su chenews (Di giovedì 1 ottobre 2020)D’Urso nei, questa volta la conduttrice la combina davvero grossa e riceve le critiche da parte del Tg satirico con tanto di prove schiaccianti.D’Urso (foto web)Torniamo indietro alla puntata di ieri di Striscia la Notizia, il tg satirico che va intutti i giorni su Canale Cinque nella fascia preserale e che questa volta tramite le voci di Ficarra e Picone, hato la conduttrice di punta di Mediaset. Ebbene si, stiamo parlando proprio della timoniera di Pomeriggio Cinque e- non è la D’Urso, il tg ha infatti beccato la donna in undel suo programma e quello che le telecamere hanno ripreso ha dell’incredibile. Dopo la sua intervista con Gina Lollobrigida, ...

matteosalvinimi : In diretta su Canale 5, ospite di Barbara D’Urso. Chi mi fa compagnia? Buona serata Amici. #noneladurso ??LIVE??… - trash_italiano : ALBERTO TARALLO NOMINATO DA BARBARA D'URSO. #noneladurso - Luce1234567889 : @canyaman1989 Per favore NO Grande Fratello Vip, NO Barbara D'urso. Per favore non deluderci..… - zazoomblog : Pomeriggio 5 Soleil minaccia di andare via? Barbara d’Urso: “Salutame a Soreta” (video) - #Pomeriggio #Soleil… - MartinaLiddo : RT @Cenerella1984: 'Can Yaman ritorna a C’è Posta Per Te e rifiuta Live Non è la D’Urso' L'ultima volta ti sei leccata le dita,ora magnati… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso “Ma dove vuoi andare | nonnina?!” Barbara D'Urso si 'concia' così per uscire | con gambe in vista E piovono sfottò Zazoom Blog