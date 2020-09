Vanessa Incontrada: "Giorgio Panariello mi consolò mentre piangevo sul set perchè non mi entravano i vestiti" (Di mercoledì 30 settembre 2020) Vanessa Incontrada, nella lunga intervista a Vanity Fair, ha raccontato di quando, in lacrime sul set per via degli abiti che non le entravano, è stata consolata da Giorgio Panariello. Vanessa Incontrada non ha mai nascosto l'affetto che la lega a Giorgio Panariello, il perchè è racchiuso nella lunga intervista che l'attrice e conduttrice ha concesso a Vanity Fair per l'ultimo numero. Ha deciso di rendere il suo stesso corpo un messaggio di body positivity, Vanessa Incontrada, e ha deciso di mostrarsi nuda in copertina sul numero di Vanity Fair in cui ha parlato dei cambiamenti, di peso, forma e taglia a cui è andata incontro con la gravidanza. Cambiamenti ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 30 settembre 2020), nella lunga intervista a Vanity Fair, ha raccontato di quando, in lacrime sul set per via degli abiti che non le, è stata consolata danon ha mai nascosto l'affetto che la lega a, il; è racchiuso nella lunga intervista che l'attrice e conduttrice ha concesso a Vanity Fair per l'ultimo numero. Ha deciso di rendere il suo stesso corpo un messaggio di body positivity,, e ha deciso di mostrarsi nuda in copertina sul numero di Vanity Fair in cui ha parlato dei cambiamenti, di peso, forma e taglia a cui è andata incontro con la gravidanza. Cambiamenti ...

