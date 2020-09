Roland Garros | Serena Willimas si ritira | Colpa del tendine d' Achille

(Di mercoledì 30 settembre 2020) PARIGI -Williams sidal. Con un colpo a sorpresa la tennista statunitense da forfait nello stesso giorni in cui avrebbe dovuto affronatre la bulgara Tsvetana Pironkova nel ...

Serena Williams si ritira dal Roland Garros, prima di scendere in campo per giocare il secondo turno contro la bulgara Tsvetana Pironkova. La 39enne americana e' stata costretta a fermarsi a causa di ...Serena Williams è costretta a lasciare prematuramente il Roland Garros. La campionessa statunitense, sempre a caccia del suo 24esimo Slam in carriera, ha dovuto dare forfait prima del match contro la ...