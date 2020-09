Papa: Trovare la cura anche a virus socioeconomici (Di mercoledì 30 settembre 2020) AGI - Per uscire dalla pandemia occorre Trovare la cura per i grandi virus umani socioeconomici. Così Papa Francesco durante l'Udienza Generale in cui ha sottolineato che serve "rigenerare la società" e "non ritornare alla cosiddetta 'normalità'", rimarcando le virgolette. "Una normalità ammalata - ha aggiunto a braccio -, anzi, ammalata prima della pandemia. La pandemia l'ha evidenziata!". Una normalità "malata di ingiustizie, disuguaglianze e degrado ambientale". Per il Pontefice "la normalità alla quale siamo chiamati è quella del Regno di Dio, dove 'i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il ... Leggi su agi (Di mercoledì 30 settembre 2020) AGI - Per uscire dalla pandemia occorrelaper i grandiumani. CosìFrancesco durante l'Udienza Generale in cui ha sottolineato che serve "rigenerare la società" e "non ritornare alla cosiddetta 'normalità'", rimarcando le virgolette. "Una normalità ammalata - ha aggiunto a braccio -, anzi, ammalata prima della pandemia. La pandemia l'ha evidenziata!". Una normalità "malata di ingiustizie, disuguaglianze e degrado ambientale". Per il Pontefice "la normalità alla quale siamo chiamati è quella del Regno di Dio, dove 'i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il ...

