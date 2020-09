Paola Turci | messaggio eloquente | ‘Nessuno mi può giudicare’ FOTO (Di mercoledì 30 settembre 2020) La cantautrice Paola Turci scrive delle parole che rappresentano una verità assoluta. Ed i riferimenti possibili sono ben chiari. “Ognuno decida per sé. Nessuno ci può giudicare”. Un monito quello che arriva da Paola Turci che suona come una incontrovertibile verità. La cantautrice romana, 56 anni, ha fatto parlare di sè nel bene e nel … L'articolo Paola Turci messaggio eloquente ‘Nessuno mi può giudicare’ FOTO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 30 settembre 2020) La cantautricescrive delle parole che rappresentano una verità assoluta. Ed i riferimenti possibili sono ben chiari. “Ognuno decida per sé. Nessuno ci può giudicare”. Un monito quello che arriva dache suona come una incontrovertibile verità. La cantautrice romana, 56 anni, ha fatto parlare di sè nel bene e nel … L'articolo‘Nessuno mi può giudicare’è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

zazoomblog : Paola Turci zittisce tutti su Instagram: “Nessuno può farlo” – FOTO - #Paola #Turci #zittisce #tutti… - RADIOEFFEITALIA : Paola Turci - Questa non e' una canzone - Notiziedi_it : Paola Turci e Francesca Pascale, tutta la verità sul gossip dell’estate! - radioyoume : Radio You & Me ON AIR : Paola Turci - Sai che è un attimo -- Scrivici su WhatsApp 3248862989 - RADIOEFFEITALIA : Paola Turci - Attraversami il cuore -

Ultime Notizie dalla rete : Paola Turci Paola Turci, tra le artiste più intense e talentuose del panorama musicale italiano Shockwave Magazine Berlusconi, il post di Francesca Pascale per il compleanno

«Buon compleanno, super pres»: così la ex di Silvio Berlusconi, Francesca Pascale, ha festeggiato il leader di Forza Italia, in isolamento a Villa San Martino per il Covid ...

Gazzelle, il nuovo singolo è "Destri": "È una canzone arrabbiata scritta dopo la quarantena"

Lo scorso 25 settembre, Gazzelle ha pubblicato il nuovo singolo “Destri”, dopo aver tappezzato le grandi citta italiane con striscioni in cui c'era scritto: Non è colpa mia.

«Buon compleanno, super pres»: così la ex di Silvio Berlusconi, Francesca Pascale, ha festeggiato il leader di Forza Italia, in isolamento a Villa San Martino per il Covid ...Lo scorso 25 settembre, Gazzelle ha pubblicato il nuovo singolo “Destri”, dopo aver tappezzato le grandi citta italiane con striscioni in cui c'era scritto: Non è colpa mia.