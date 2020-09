Palermo, a lavoro in vista del Potenza: a parte Accardi e Doda, ok Broh e Somma. L’appello dei rosanero… (Di mercoledì 30 settembre 2020) "Voltare pagina dopo il passo falso di Teramo. Questo è l'imperativo di Boscaglia alla ripresa degli allenamenti, con la squadra che ieri è tornata in campo a Carini per preparare il match di domenica contro il Potenza".Apre così l'odierna edizione del 'Giornale di Sicilia', che i punta i riflettori in casa Palermo, reduce dalla prima sconfitta stagionale in casa del Teramo. Una prestazione, spenta, opaca ed impalpabile, a parte una punizione di Silipo nella ripresa, la porta dei padroni di casa non ha mai realmente tremato. Le attenuanti non mancano, ma adesso bisognerà riavvolgere il nastro, rafforzare un organico ancora incompleto e ripartire con credibilità e volontà in vista dell'obiettivo promozione.In questo promo giorno di allenamenti al "Pasqualino", ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 30 settembre 2020) "Voltare pagina dopo il passo falso di Teramo. Questo è l'imperativo di Boscaglia alla ripresa degli allenamenti, con la squadra che ieri è tornata in campo a Carini per preparare il match di domenica contro il".Apre così l'odierna edizione del 'Giornale di Sicilia', che i punta i riflettori in casa, reduce dalla prima sconfitta stagionale in casa del Teramo. Una prestazione, spenta, opaca ed impalpabile, auna punizione di Silipo nella ripresa, la porta dei padroni di casa non ha mai realmente tremato. Le attenuanti non mancano, ma adesso bisognerà riavvolgere il nastro, rafforzare un organico ancora incompleto e ripartire con credibilità e volontà indell'obiettivo promozione.In questo promo giorno di allenamenti al "Pasqualino", ...

Mediagol : #Palermo, a lavoro in vista del Potenza: a parte Accardi e Doda, ok Broh e Somma. L’appello dei rosanero… - WiAnselmo : #Palermo, a lavoro in vista del Potenza: a parte Accardi e Doda, ok Broh e Somma. L'appello dei rosanero...… - Mediagol : #Palermo, a lavoro in vista del Potenza: a parte Accardi e Doda, ok Broh e Somma. L'appello dei rosanero...… - NuovoSud : Cgil, Mario Ridulfo verso la segreteria della Camera del Lavoro di Palermo - ANTUDOinfo : Due giorni di proteste, a Palermo, per la mancata stabalizzazione di più di 2.400 assistenti igienico-personali sic… -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo lavoro Palermo, a lavoro in vista del Potenza: a parte Accardi e Doda, ok Broh e Somma. L’appello dei rosanero… Mediagol.it Pusher e vedette per gestire la piazza del Capo, 11 arresti per spaccio di droga

Blitz all'alba con l'operazione "Cuncuma". Secondo i carabinieri a guidare l'organizzazione c'era Benito Miccichè. Individuati garage e magazzini utilizzati per nascondere lo stupefacente. Dieci vanno ...

Precari storici al Comune di Palermo, “Basta con il part-time all’infinito”

“Non è più accettabile che al Comune di Palermo migliaia di lavoratori siano ancora tenuti in una condizione precaria e sottopagata, penalizzando di fatto i servizi da rendere alla cittadinanza.

Blitz all'alba con l'operazione "Cuncuma". Secondo i carabinieri a guidare l'organizzazione c'era Benito Miccichè. Individuati garage e magazzini utilizzati per nascondere lo stupefacente. Dieci vanno ...“Non è più accettabile che al Comune di Palermo migliaia di lavoratori siano ancora tenuti in una condizione precaria e sottopagata, penalizzando di fatto i servizi da rendere alla cittadinanza.