Migliori giochi da tavolo cooperativi | Settembre 2020

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Una guida aidaper quei giocatori che amano unire le forze per fare fronte comune allo stesso nemico Una sana sfida tra amici, a volte anche con qualche battibecco, va sempre bene per passare qualche serata. Ma se per una volta si unissero le forze e le abilità di tutti per cercare di battere il nemico o per creare qualcosa di interessante e divertente? Per tutto questo sono stati creati idadi dadidaRory’s Story Cubes Questo gioco nella sua forma base è composto da nove dadi sulle cui facce ci sono delle immagini rappresentati varie tematiche. Per giocare ...