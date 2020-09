Mercato Juve, il rinnovo di Dybala non arriva: maxi richiesta della Joya (Di mercoledì 30 settembre 2020) La Juventus è concentrata sulle entrate richieste da mister Pirlo e alle uscite necessarie per far cassa, ma anche i rinnovi danno non pochi pensieri alla dirigenza bianconera, soprattutto quello legato a Paulo Dybala, finito in voci di Mercato che lo allontanerebbero dalla Continassa. L’accordo tra la dirigenza e il calciatore argentino tarda nuovamente ad arrivare, e secondo Tuttosport, il procuratore della Joya, Jorge Antun, avrebbe chiesto un ingaggio di 15 milioni di euro, il doppio di quello che guadagna attualmente l’argentino, che è legato al club fino al 2022. La Juve sembra essere molto scettica di fronte a questa richiesta infatti la fumata bianca appare ancora lontana. LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Lantus è concentrata sulle entrate richieste da mister Pirlo e alle uscite necessarie per far cassa, ma anche i rinnovi danno non pochi pensieri alla dirigenza bianconera, soprattutto quello legato a Paulo, finito in voci diche lo allontanerebbero dalla Continassa. L’accordo tra la dirigenza e il calciatore argentino tarda nuovamente adre, e secondo Tuttosport, il procuratore, Jorge Antun, avrebbe chiesto un ingaggio di 15 milioni di euro, il doppio di quello che guadagna attualmente l’argentino, che è legato al club fino al 2022. Lasembra essere molto scettica di fronte a questainfatti la fumata bianca appare ancora lontana. LEGGI ANCHE: ...

