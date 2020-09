Le figlie di Salem | realmente streghe o solo donne? Recensione

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Se scrivo, cosa vi viene in mente? Sicuramente una cittadina goth dalle case vittoriane desolate con finestre sinistre e rotte, con la nebbia fine e sussurri in sottofondo; abitata per lo più da, quelle vestite di nero con poteri legati alla natura, al demonio e bla bla bla…perché la cultura pop ci hanno insegnato che la cittadina èquesto. Invece no, a, nella contea di Essex, Massachusetts, nel 1692 ci fu il più grande, grottesco, spaventoso processo alledella storia, che portò 144 innocenti persone in tribunale: 54 confessarono di praticare stregoneriaperché torturate in modi indicibili, 19 furono impiccate e 1, un uomo, morì sotto tortura perché si rifiutò di dare agio a ...