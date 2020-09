La conferenza di Monaco e il fallimento dell’appeasament

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Ladi, fonte madrerussia.comBenvenuti nel nostro viaggio nel tempo di Metropolitan Today. Abbiamo voluto dedicare la nostra puntata di oggi ad un avvenimento fondamentale per la storia dell’Europa come ladidel 30 settembre 1938. Fu il preludio all’inizio della drammatica seconda guerra mondiale che cominciò ufficialmente un anno dopo Ladie la guerra da evitare Dopo l’annessione dell’Austria Hitler mirava ad espandersi nell’Europa dell’est cercando di evitare una guerra con le altre potenze nemiche. In particolare il dittatore nazista voleva accaparrarsi quella parte dell’allora Cecoslovacchia in cui viveva la cosiddetta minoranza tedesca sudeta. Per questo fu indetta una ...