Juan Miguel Callejon lascia il Bolivar | bimbo lo supplica di restare VIDEO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Alcuni addii sono più dolorosi di altri, non solo per i calciatori ma anche per i tifosi. Ne è un esempio, fratello gemello dell’attaccante del Napoli, che sta perre il. Un piccolo tifoso ha voluto incontrarlo e alla vista del suo idolo è scoppiato a piangere, inginocchiandosi endo il calciatore di nonre la squadra., anch’esso commosso dalla reazione del, gli ha regalato la maglia. In alto le immagini del tenero momento tra il piccolo tifoso e