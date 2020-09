“Ho paura dell’uomo nero”. 11enne scrive biglietto alla mamma e si getta dal balcone (Di mercoledì 30 settembre 2020) È choc a Napoli per il suicidio di un bambino di 11 anni. Il fatto è accaduto nel quartiere Chiaia, dove il piccolo si è lanciato dalla finestra del decimo piano dell’appartamento nel quale abitava con la famiglia. A fare la scoperta sono stati i due genitori, professionisti stimati e conosciuti nel quartiere, che, dopo aver cercato il piccolo nella sua cameretta, hanno visto il corpo sul ballatoio interno del palazzo. La polizia di Stato sta indagando, anche perché vi è un fondato sospetto che il bambino sia stato spinto al suicido tramite una ‘challenge’, le sfide che ormai vanno di moda tra i giovani e che spesso finiscono in tragedia. Come scrive il quotidiano online ‘Otto pagine’ al centro dell’indagine ci sarebbe una challenge sui social network, una specie di ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 30 settembre 2020) È choc a Napoli per il suicidio di un bambino di 11 anni. Il fatto è accaduto nel quartiere Chiaia, dove il piccolo si è lanciato dfinestra del decimo piano dell’appartamento nel quale abitava con la famiglia. A fare la scoperta sono stati i due genitori, professionisti stimati e conosciuti nel quartiere, che, dopo aver cercato il piccolo nella sua cameretta, hanno visto il corpo sul btoio interno del palazzo. La polizia di Stato sta indagando, anche perché vi è un fondato sospetto che il bambino sia stato spinto al suicido tramite una ‘challenge’, le sfide che ormai vanno di moda tra i giovani e che spesso finiscono in tragedia. Comeil quotidiano online ‘Otto pagine’ al centro dell’indagine ci sarebbe una challenge sui social network, una specie di ...

gyussmilee : I the boyz in questo periodo mi stanno dicendo 'ritorna a stannarci'. Seriamente ho paura. - superstella7 : Voglio aprire un business ma ho paura di perdere tempo e denaro.. e siccome dovrei coinvolgere anche altre persone ho paura di deluderle - feljxfelicis : @amozorziciao Ancora non lo so, ho un po’ paura per la situazione ?? - groovybbis : @slvpxx per ora sono abbastanza sicura della scelta, ho solo paura si cominci con le videolezioni e siccome io ho i… - noncistodentro_ : @Paolo49603072 Ah ottimo solo che io ho il presentimento che lei una volta scaduto questo contratto continua a esse… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ho paura Vita ai tempi del coronavirus: «Sei nipoti in casa, per noi nonni è una bella corvée Corriere della Sera