Genoa, la lista dei positivi al Coronavirus: sono 15! (Di mercoledì 30 settembre 2020) Si aggrava la situazione in casa Genoa : i positivi al Coronavirus salgono da 14 a 15, undici dei quali sono calciatori. E' la stessa societa' rossoblu' ad annunciarlo, rendendo noto anche l'elenco ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 30 settembre 2020) Si aggrava la situazione in casa: ialsalgono da 14 a 15, undici dei qualicalciatori. E' la stessa societa' rossoblu' ad annunciarlo, rendendo noto anche l'elenco ...

Gazzetta_it : #Genoa, tampone positivo anche per #Behrami: la lista si allunga a 15 - MicheleTossani : RT @Gazzetta_it: #Genoa, tampone positivo anche per #Behrami: la lista si allunga a 15 - sportli26181512 : #Genoa, salgono a 15 i positivi al Coronavirus: contagiato anche Behrami: Anche il centrocampista si aggiunge alla… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Genoa, tampone positivo anche per #Behrami: la lista si allunga a 15 - acdicerbo : RT @BombeDiVlad: ?? Il #Genoa comunica la lista dei giocatori positivi al #COVID19 ????? #LBDV #LeBombeDiVlad #SerieA -