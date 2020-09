Covid, l’allarme degli infermieri: “Per noi l’emergenza non è mai finita” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRoma – Dal 8 settembre scorso ad oggi sono 25 gli infermieri in tutta Italia che hanno contratto il Covid-19. Di questi, quasi la metà sono in Campania (10). Proprio la Regione che nei mesi scorsi sembrava aver combattuto al meglio la pandemia, sta facendo i conti con una situazione “a dir poco allarmante che e rischia addirittura di peggiorare”. È quanto denunciato da Nursing Up, il sindacato degli infermieri, che sottolinea, dati alla mano, “come per i nostri infermieri l’emergenza, in realtà, non è mai finita”. “Ogni giorno con i nostri referenti regionali monitoriamo la situazione all’interno degli ospedali – spiega Antonio De Palma, il presidente del Nursing Up ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRoma – Dal 8 settembre scorso ad oggi sono 25 gliin tutta Italia che hanno contratto il-19. Di questi, quasi la metà sono in Campania (10). Proprio la Regione che nei mesi scorsi sembrava aver combattuto al meglio la pandemia, sta facendo i conti con una situazione “a dir poco allarmante che e rischia addirittura di peggiorare”. È quanto denunciato da Nursing Up, il sindacato, che sottolinea, dati alla mano, “come per i nostril’emergenza, in realtà, non è mai finita”. “Ogni giorno con i nostri referenti regionali monitoriamo la situazione all’internoospedali – spiega Antonio De Palma, il presidente del Nursing Up ...

