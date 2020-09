Bifulco è un nuovo giocatore del Padova, ora si cerca un vice-Paponi (Di mercoledì 30 settembre 2020) Alfredo Bifulco con la maglia della Ternana – photo credit: ternanacalcio.comNon è sceso in campo per il match di Coppa Italia contro il Frosinone, ma Alfredo Bifulco è ufficialmente un nuovo giocatore del Padova. L’acquisto dell’attaccante tuttavia, potrebbe non essere l’ultimo per questa sessione di mercato. In seguito all’infortunio di Paponi infatti, si valutano diversi profili. Su tutti, ad avere la precedenza dovrebbero essere Michele Vano e Franco Ferrari, ma entrambe le piste appaiono complicate. Ecco chi è Alfredo Bifulco, il nuovo promettente acquisto del Padova Classe 1997 e di scuola Napoli, Alfredo Bifulco ha già avuto modo di vivere diverse ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 30 settembre 2020) Alfredocon la maglia della Ternana – photo credit: ternanacalcio.comNon è sceso in campo per il match di Coppa Italia contro il Frosinone, ma Alfredoè ufficialmente undel. L’acquisto dell’attaccante tuttavia, potrebbe non essere l’ultimo per questa sessione di mercato. In seguito all’infortunio diinfatti, si valutano diversi profili. Su tutti, ad avere la precedenza dovrebbero essere Michele Vano e Franco Ferrari, ma entrambe le piste appaiono complicate. Ecco chi è Alfredo, ilpromettente acquisto delClasse 1997 e di scuola Napoli, Alfredoha già avuto modo di vivere diverse ...

BelpassoAlberto : RT @SimoneGuadagnoo: Alfredo Bifulco è ufficialmente un nuovo calciatore del Padova. L’attaccante oramai ex #Napoli ha scritto sui social:… - CalcioNapoli24 : RT @SimoneGuadagnoo: Alfredo Bifulco è ufficialmente un nuovo calciatore del Padova. L’attaccante oramai ex #Napoli ha scritto sui social:… - SimoneGuadagnoo : Alfredo Bifulco è ufficialmente un nuovo calciatore del Padova. L’attaccante oramai ex #Napoli ha scritto sui socia… - ilnapolionline : UFFICIALE - Alfredo Bifulco è un nuovo giocatore del Padova - - sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli UFFICIALE – Padova, arriva Bifulco dal Napoli. Confermata la nostra esclusiva: UF… -

Ultime Notizie dalla rete : Bifulco nuovo UFFICIALE Tutto confermato, Bifulco al Padova a titolo definitivo Padova Sport Padova, Paponi fa crac: si torna sul mercato

Stiramento, il bomber rischia un mese e mezzo di stop. Sogliano prepara il colpo Bifulco e monitora anche Vano ...

UFFICIALE - Napoli, Bifulco passa al Padova a titolo definitivo: contratto triennale

Alfredo Bifulco è il dodicesimo acquisto del Padova in questa sessione di calciomercato, arriva a titolo definitivo.

Stiramento, il bomber rischia un mese e mezzo di stop. Sogliano prepara il colpo Bifulco e monitora anche Vano ...Alfredo Bifulco è il dodicesimo acquisto del Padova in questa sessione di calciomercato, arriva a titolo definitivo.