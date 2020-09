Barbara D’Urso la confessione sul suo uomo: “Ti Amo” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Lei è una delle presentatrici di maggior successo ed ha rilasciato nelle ultime ore una confessione particolare su Instagram. View this post on Instagram Buongiorno!! ☀️☀️☀️ Ieri sera per Livenoneladurso picchi del 28% di share e di 3 milioni di spettatori con 9 milioni di contatti!! Nella serata più affollata di concorrenza e con tutta … L'articolo Barbara D’Urso la confessione sul suo uomo: “Ti Amo” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 30 settembre 2020) Lei è una delle presentatrici di maggior successo ed ha rilasciato nelle ultime ore unaparticolare su Instagram. View this post on Instagram Buongiorno!! ☀️☀️☀️ Ieri sera per Livenoneladurso picchi del 28% di share e di 3 milioni di spettatori con 9 milioni di contatti!! Nella serata più affollata di concorrenza e con tutta … L'articoloD’Urso lasul suo: “Ti Amo” proviene da leggilo.org.

matteosalvinimi : In diretta su Canale 5, ospite di Barbara D’Urso. Chi mi fa compagnia? Buona serata Amici. #noneladurso ??LIVE??… - trash_italiano : ALBERTO TARALLO NOMINATO DA BARBARA D'URSO. #noneladurso - patriziamagri : RT @andr900: Salvini che consegna la sua memoria difensiva a Barbara D'Urso è solo l'ennesima conferma di come il berlusconismo abbia cambi… - kiara86769608 : RT @CicRosina: Salvini consegna la sua memoria difensiva a Barbara D'Urso perché è convinto che il processo si celebrerà a Forum. - Lucapag83018036 : RT @ilruttosovrano: Salvini dice che ha consegnato la sua memoria difensiva per il processo a Catania a Barbara D'Urso, chissà come ci sarà… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso «X Factor» senza pubblico, ritorno alla dimensione più intima Corriere della Sera