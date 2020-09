Yara Shahidi, chi è la nuova Trilli nel live-action di «Peter Pan» (Di martedì 29 settembre 2020) «Grazie infinite per tutto l’amore, significa tanto per me». Le parole, poche, che Yara Shahidi ha compulsato online sono state accompagnate da un’immagine inedita. Trilli, la fatina smorfiosa che, negli anni, ha seguito Peter Pan, soffiando sui bimbi sperduti la sua polvere di stelle, ha visto cambiati i propri tratti. I capelli biondi e la pelle diafana, il visetto imbronciato della prima donna hanno ceduto il passo ad un sorriso aperto, ad un elegante chignon nero, alla pelle scura di Yara Shahidi, che nel live-action di Peter Pan è stata chiamata ad interpretare Campanellino. Leggi su vanityfair (Di martedì 29 settembre 2020) «Grazie infinite per tutto l’amore, significa tanto per me». Le parole, poche, che Yara Shahidi ha compulsato online sono state accompagnate da un’immagine inedita. Trilli, la fatina smorfiosa che, negli anni, ha seguito Peter Pan, soffiando sui bimbi sperduti la sua polvere di stelle, ha visto cambiati i propri tratti. I capelli biondi e la pelle diafana, il visetto imbronciato della prima donna hanno ceduto il passo ad un sorriso aperto, ad un elegante chignon nero, alla pelle scura di Yara Shahidi, che nel live-action di Peter Pan è stata chiamata ad interpretare Campanellino.

