Traffico Roma del 29-09-2020 ore 15:30 (Di martedì 29 settembre 2020) Luceverde Roma pomeriggio dalla redazione ci sono problemi sul tratto Urbano della Roma L’Aquila un incidente provoca incolonnamenti tra la tangenziale est e l’uscita di via Filippo Fiorentini in direzione del raccordo anulare Ci sono inoltre code tra Portonaccio la tangenziale est e in quest’ultima direzione nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare dove Traffico indicato in aumento soprattutto nel quadrante sud poi nella zona di Porta di Roma abbiamo un incidente in via Pupella Maggio all’altezza di viale Goffredo Lombardo al Nomentano via Antonio Musa è ancora chiusa per le conseguenze di un incidente avvenuto all’altezza via Lazzaro Spallanzani ci troviamo naturalmente a ridosso di Villa Torlonia incidente anche in Prati all’incrocio tra via Virginio Orsini e via Pompeo ... Leggi su romadailynews (Di martedì 29 settembre 2020) Luceverdepomeriggio dalla redazione ci sono problemi sul tratto Urbano dellaL’Aquila un incidente provoca incolonnamenti tra la tangenziale est e l’uscita di via Filippo Fiorentini in direzione del raccordo anulare Ci sono inoltre code tra Portonaccio la tangenziale est e in quest’ultima direzione nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare doveindicato in aumento soprattutto nel quadrante sud poi nella zona di Porta diabbiamo un incidente in via Pupella Maggio all’altezza di viale Goffredo Lombardo al Nomentano via Antonio Musa è ancora chiusa per le conseguenze di un incidente avvenuto all’altezza via Lazzaro Spallanzani ci troviamo naturalmente a ridosso di Villa Torlonia incidente anche in Prati all’incrocio tra via Virginio Orsini e via Pompeo ...

Agenzia_Ansa : #Maltempo Bomba d'acqua su #Roma, allagamenti e traffico in tilt VIDEO #ANSA - PLRomaCapitale : #Roma - Tangenziale Est - Traffico rallentato causa #incidente presso Via delle Batteria Nomentana in direzione Via Salaria - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 29-09-2020 ore 15:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2020 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romamobilita : Per evento, dalle 19 chiusure al traffico e deviazioni bus zona Farnesina -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 29-09-2020 ore 10:00 - RomaDailyNews RomaDailyNews Traffico Roma, incidente sul tratto urbano dell'A24: un chilometro di coda

Traffico Roma, incidente sull'A24: un chilometro di coda Problemi alla viabilità nel tratto urbano dell'A24 Roma-L'Aquila . Si ...

Le misure del “Tappeto dei ricordi”, 500 donne x 800 metri a Sansepolcro

Arezzo, 29 settembre 2020 - Sarà “steso” in tutta la sua lunghezza, cioè 800 metri. Tra colori, immagini e tanto cuore, quello dimostrato dalle 500 donne, residenti in tutta la Valtiberina, che nei me ...

Traffico Roma, incidente sull'A24: un chilometro di coda Problemi alla viabilità nel tratto urbano dell'A24 Roma-L'Aquila . Si ...Arezzo, 29 settembre 2020 - Sarà “steso” in tutta la sua lunghezza, cioè 800 metri. Tra colori, immagini e tanto cuore, quello dimostrato dalle 500 donne, residenti in tutta la Valtiberina, che nei me ...