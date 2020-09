Sondaggi elettorali Bidimedia | giù Lega e M5S | crescono Pd e Fdi

(Di martedì 29 settembre 2020): giùe M5S,Pd e Fdie Movimento 5 Stelle in forte calo, Pd e Fratelli d’Italia in decisa crescita. Sono questi gli effetti del voto del 20 e 21 settembre sui consensi delle principali forze politiche italiane secondo i. Rispetto alla precedente rilevazione del 29 agosto, laperde lo 0,7% attestandosi al 25,5%. Di contro, il Partito Democratico cresce dell’1,2% al 22,2% accorciando a poco più di tre punti il suo distacco dal Carroccio. Bene anche Fratelli d’Italia che guadagna un punto, sale al 15,4% e supera un Movimento 5 Stelle che scivola giù al 14% nonostante la vittoria dei Sì al ...

cafifal : RT @fanpage: Sondaggi elettorali, dopo le regionali crolla la Lega (-2,5%) e boom di Fratelli d’Italia - nadiya_speranza : LO FATTO BELLA SCOPERTA A CLONE DI MELONI - Siciliano741 : RT @fanpage: Sondaggi elettorali, dopo le regionali crolla la Lega (-2,5%) e boom di Fratelli d’Italia - MarceVann : SONDAGGI POST-REGIONALI La Lega rimane in testa con il 23,8%. Segue il Pd al 20,1%. M5S al 16%, mentre cresce FdI… - Avv_Mant : Esperti si sondaggi e di sistemi elettorali, e ora???? -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi elettorali

E la macchina elettorale di Biden ha subito messo in rete le normali ... I tre dibattiti sono per Biden il vero scoglio anche se al momento nei sondaggi è in vantaggio. Trump è sicuramente più forte ...In vista delle prossime elezioni USA 2020, arriva il primo dibattito Trump-Biden. Cosa aspettarsi dall'incontro televisivo fra i due candidati alla Casa Bianca?