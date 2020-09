Smart working: i rischi di lavorare da casa e come evitarli (Di martedì 29 settembre 2020) Il lockdown ha aperto gli orizzonti a un nuovo modo di intendere il lavoro e la nostra professione. Pallini verdi e spunte blu stabiliscono la nostra disponibilità, sostituendo la presenza fisica nel mondo reale. Ma qual è il prezzo che stanno pagando i lavoratori trasferendo il loro impiego dall’ufficio a casa? Se in prima battuta questo nuovo format ha riscosso grande successo e raccolto molte adesioni tra chi, in apnea da tempo, non vedeva l’ora di rallentare i ritmi e potersi così organizzare autonomamente, oggi emerge un nuovo coro, quello che non ne può più di lavorare in pigiama davanti al pc. Certo, la comodità di alzarsi da letto cinque minuti prima dell’orario di lavoro e di poter rinunciare a tacchi, giacche, cravatte, ha il suo discreto vantaggio, ma forse non per ... Leggi su tpi (Di martedì 29 settembre 2020) Il lockdown ha aperto gli orizzonti a un nuovo modo di intendere il lavoro e la nostra professione. Pallini verdi e spunte blu stabiliscono la nostra disponibilità, sostituendo la presenza fisica nel mondo reale. Ma qual è il prezzo che stanno pagando i lavoratori trasferendo il loro impiego dall’ufficio a? Se in prima battuta questo nuovo format ha riscosso grande successo e raccolto molte adesioni tra chi, in apnea da tempo, non vedeva l’ora di rallentare i ritmi e potersi così organizzare autonomamente, oggi emerge un nuovo coro, quello che non ne può più diin pigiama davanti al pc. Certo, la comodità di alzarsi da letto cinque minuti prima dell’orario di lavoro e di poter rinunciare a tacchi, giacche, cravatte, ha il suo discreto vantaggio, ma forse non per ...

davidefaraone : Un mio emendamento al #DLAgosto in votazione in Commissione Bilancio del Senato. Estendere fino al 30 giugno 2021 e… - francescoseghez : Su @domanigiornale provo a toccare un nodo dello #smartworking che al momento è rimasto fuori dal dibattito: le dif… - La7tv : #lariachetira Smart working, Domenico De Masi (sociologo): 'Agli architetti dicevo 'Perché continuate a costruire u… - takethedate : Nuovo #evento: Smart working: quale l'impatto sul rapporto di lavoro e sull'organizzazione aziendale?… - FarAwaySpotter : RT @Chiappuz: Bombassei: “La priorità è mantenere l’accordo individuale come perno dello smart working” Tradotto: anche sullo SW è l’aziend… -