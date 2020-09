Philip Morris Italia a rischio processo: i pm di Roma chiedono il rinvio a giudizio per gli ex manager, accusati di corruzione (Di martedì 29 settembre 2020) Il colosso del tabacco Philip Morris Italia Srl (PMI) rischia di finire sotto processo. È questa la richiesta formulata dal sostituto procuratore di Roma Alberto Pioletti nei confronti dell’azienda, perché suoi manager e collaboratori sono accusati di aver tentato di corrompere alcuni dirigenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ottenendo in cambio informazioni riservate sui prezzi delle sigarette, sui concorrenti di mercato e sui possibili controlli amministrativi. Le accuse di corruzione – Secondo la ricostruzione della magistratura, sarebbe stato Leo Checcaglini, collaboratore esterno (a contratto) della Philip Morris, a tessere i rapporti, tra gennaio e luglio 2018, con i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) Il colosso del tabaccoSrl (PMI) rischia di finire sotto. È questa la richiesta formulata dal sostituto procuratore diAlberto Pioletti nei confronti dell’azienda, perché suoie collaboratori sonodi aver tentato di corrompere alcuni dirigenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ottenendo in cambio informazioni riservate sui prezzi delle sigarette, sui concorrenti di mercato e sui possibili controlli amministrativi. Le accuse di– Secondo la ricostruzione della magistratura, sarebbe stato Leo Checcaglini, collaboratore esterno (a contratto) della, a tessere i rapporti, tra gennaio e luglio 2018, con i ...

