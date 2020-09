Liverpool, Thiago Alcantara positivo al Coronavirus (Di martedì 29 settembre 2020) Il Liverpool ha annunciato sul proprio sito ufficiale che il centrocampista Thiago Alcantara ha contratto il Coronavirus. Il calciatore spagnolo di 29 anni è risultato positivo al tampone. Thiago è stato messo in quarantena su consiglio dello staff medico. “Il club prevede di continuare a rispettare tutti i protocolli relativi a COVID-19. Thiago rimarrà in isolamento per tutto il tempo necessario ", ha fatto sapere il servizio stampa del Liverpool. Thiago si è trasferito al Liverpool il 18 settembre per 20 milioni di sterline (quasi 22 milioni di euro). Il centrocampista ha debuttato con la squadra di Jurgen Klopp nella partita del secondo round del campionato inglese contro il ... Leggi su itasportpress (Di martedì 29 settembre 2020) Ilha annunciato sul proprio sito ufficiale che il centrocampistaha contratto il. Il calciatore spagnolo di 29 anni è risultatoal tampone.è stato messo in quarantena su consiglio dello staff medico. “Il club prevede di continuare a rispettare tutti i protocolli relativi a COVID-19.rimarrà in isolamento per tutto il tempo necessario ", ha fatto sapere il servizio stampa delsi è trasferito alil 18 settembre per 20 milioni di sterline (quasi 22 milioni di euro). Il centrocampista ha debuttato con la squadra di Jurgen Klopp nella partita del secondo round del campionato inglese contro il ...

