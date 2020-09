La verità? Ecco perché ha sposato Briatore Testimonianza da brividi del re del gossip | un disastro per la Gregoraci?

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 29 settembre 2020) Elisabettasotto assedio. E non poteva essere altrimenti dopo quanto detto circa l'addio a Flavionel corso del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Parole pesantissime, quelle della showgirl, che ha parlato di una vita di rinunce e di sacrifici per stargli accanto, una vita di "no" a opportunità televisive e alle amiche più strette. E delle parole dellase ne è parlato a Pomeriggio 5, il programma di Barbara D'Urso, nella puntata di martedì 29 settembre. E la showgirl ha dovuto incassare dei veri e propri siluri. In primis il paparazzo Marcello Sorge, secondo cui dietro l'addio a mister Billionaire ci sarebbe di fatto un tradimento di lei. Ma, soprattutto, quanto detto da Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo, il quale ha annunciato uno ...