Inter | senti il ct della Slovacchia | “Skriniar? Parla poco con Conte… ”

Leggi su sportface

(Di martedì 29 settembre 2020) “Skriniar? Mi ha detto che il suo allenatore hatocon lui ultimamente“. Pavel Hapal, ct, rivela un importante retroscena del rapporto tra il difensore slovacco in forza all’Milan Skriniar e il tecnico Antonio Conte. “Può darsi che vada via per un trasferimento, ma lui sa di essere nel progetto del club e che dovrebbe rimanere in nerazzurro – ha detto il ct Hapal -. Quanto a noi è pronto, si allena bene, secondo me non ci saranno grossi problemi“.