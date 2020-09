India: Modi inaugura megaimpianti per depurazione Gange (Di martedì 29 settembre 2020) ANSA, - NEW DELHI, 29 SET - Il premier Narendra Modi ha inaugurato oggi, in una videoconferenza, sei mega progetti infrastrutturali nello stato dell'Uttarakhand, nel nord est del paese, nell'ambito ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 29 settembre 2020) ANSA, - NEW DELHI, 29 SET - Il premier Narendrahato oggi, in una videoconferenza, sei mega progetti infrastrutturali nello stato dell'Uttarakhand, nel nord est del paese, nell'ambito ...

Il premier Narendra Modi ha inaugurato oggi, in una videoconferenza, sei mega progetti infrastrutturali nello stato dell'Uttarakhand, nel nord est del paese, nell'ambito della Missione nazionale Mamam ...

Speciale energia: vertice Modi-Frederiksen, intesa su partenariato strategico verde

Il vertice tra i primi ministri di India e Danimarca, Narendra Modi e Mette Frederiksen rispettivamente, che si è tenuto in ...

