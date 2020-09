Il commissario Arcuri e il banco di nebbia: unica certezza i ritardi (Di martedì 29 settembre 2020) La querelle dei «banchi con le rotelle» - la cui consegna avrebbe dovuto essere completata entro l'inizio dell'anno scolastico - si arricchisce di una nuova puntata. Nei giorni scorsi, infatti, è scaduto il termine di trenta giorni dalla firma dei contratti entro i quali la struttura commissariale guidata da Domenico Arcuri avrebbe dovuto rendere pubblica la relativa documentazione. E, stando a quanto riferito da «La Verità», effettivamente sabato sul sito del governo è stata messa on line parte del dossier. «Parte», perché in realtà i contratti firmati restano top secret. Fatto sta che, a ieri sera, anche quel poco di documentazione risultava nuovamente irraggiungibile. Cliccando sui link «Elenco partecipanti ed esclusi», «Avviso di affidamento procedura semplificata» e ... Leggi su iltempo (Di martedì 29 settembre 2020) La querelle dei «banchi con le rotelle» - la cui consegna avrebbe dovuto essere completata entro l'inizio dell'anno scolastico - si arricchisce di una nuova puntata. Nei giorni scorsi, infatti, è scaduto il termine di trenta giorni dalla firma dei contratti entro i quali la struttura commissariale guidata da Domenicoavrebbe dovuto rendere pubblica la relativa documentazione. E, stando a quanto riferito da «La Verità», effettivamente sabato sul sito del governo è stata messa on line parte del dossier. «Parte», perché in realtà i contratti firmati restano top secret. Fatto sta che, a ieri sera, anche quel poco di documentazione risultava nuovamente irraggiungibile. Cliccando sui link «Elenco partecipanti ed esclusi», «Avviso di affidamento procedura semplificata» e ...

