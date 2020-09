“Harry e Meghan protagonisti di un reality su Netflix” | scoppia la polemica | interviene il loro portavoce

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 settembre 2020) I duchi di Sussex, Harry e, non intendono “prendere parte ad alcunshow” televisivo, adesso o in futuro. Lo ha precisato un, citato dai media britannici, smentendo categoricamente il retroscena pubblicato al riguardo del Sun, il tabloid di casa Murdoch che i duchi considerano aostile e contro il quale sono impegnati da tempo in conflitti legali. Il giornale aveva sostenuto che i Sussex, trasferitisi in America nei mesi scorsi alla ricerca di maggiore autonomia dopo aver clamorosamente rinunciato allo status di membri senior di casa Windsor e ai doveri ufficiali connessi, potessero apparire comedi una sorta dishow nell’ambito di una docu-fiction sulleattività ...